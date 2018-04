Borgio, alla commedia con Cuccarini ed Ingrassia il “Premio Camera di Commercio Riviere di Liguria”

Borgio Verezzi. È stato assegnato alla commedia “Non mi hai più detto ti amo” il Premio Camera di Commercio Riviere di Liguria (Savona, Imperia, La Spezia), che viene destinato ogni anno allo spettacolo “di maggior successo” della precedente edizione del Festival di Borgio Verezzi.

La commedia portata in scena la scorsa estate da Lorella Cuccarini e Giampiero Ingrassia, aveva registrato quattro serate di sold out in Piazza Sant’Agostino. Nella successiva lunga tournée in moltissimi teatri italiani, lo spettacolo ha continuato a collezionare un’impressionante serie di tutto esaurito e in questi giorni, fino al 22 aprile, è al Manzoni di Milano.

Questa la motivazione: “Per aver fatto esplodere l’interesse mediatico sul Festival di Borgio Verezzi, anche attraverso un intelligente utilizzo dei social, con il ritorno sulla scena della coppia Cuccarini-Ingrassia, vent’anni dopo il successo di “Grease”, in un testo inedito, egregiamente scritto e diretto da Gabriele Pignotta, e che esplora con ironia l’universo dei rapporti familiari. E per aver valorizzato il borgo anche alla luce del sole, grazie alla disponibilità all’eccezionale replica pomeridiana dello spettacolo, impreziosito dalle splendide musiche composte da Giovanni Caccamo e dalla funzionale scenografia di Alessandro Chiti”.

Istituito nel 2010 anche “per sottolineare come il successo di ogni spettacolo sia veicolo di grande promozione per l’intero territorio in un felice connubio tra cultura e turismo”, il Premio (che tiene conto non soltanto dell’elevato gradimento da parte del pubblico, ma anche della qualità dell’allestimento e dell’interpretazione, oltre che dell’ampio spazio avuto sugli organi di informazione) sarà consegnato ai protagonisti della commedia da Luciano Pasquale, Presidente della Camera di Commercio Riviere di Liguria, durante una serata del 52° Festival, in programma dal 7 luglio al 19 agosto 2018.