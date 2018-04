Borghetto Santo Spirito. Via Madonna degli Angeli, la strada che collega Borghetto Santo Spirito a Loano, è chiusa in entrambi i sensi di marcia. La decisione è stata presa dopo un sopralluogo che ha verificato la presenza di un vecchio rudere, abbandonato da anni, e a rischio crollo, con pericolo quindi per il transito di veicoli e altri mezzi sul tratto viario.

A seguito degli accertamenti e in via precauzionale è arrivata l’ordinanza di chiusura della strada che collega i due comuni, a tempo indeterminato, ovvero fino a quando non sarà effettuato un intervento di messa in sicurezza del rudere che si affaccia sul collegamento stradale, in situazione di pericolo.

La polizia municipale ha già provveduto a disporre tutta la cartellonistica di avviso sull’interruzione della viabilità in entrambi sensi per via Madonna degli Angeli.