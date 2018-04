Borghetto, lamiere pericolanti sopra l’ex oleificio Roveraro: intervento dei vigili del fuoco

Borghetto Santo Spirito. Proseguono senza sosta gli interventi da parte dei vigili del fuoco dei distaccamenti provinciali per il forte vento che sta interessando tutto il territorio savonese, con raffiche che hanno superato anche i 50 km/h. Secondo quanto appreso, ad ora, non si registrano situazioni critiche o di pericolosità.

Nel primo pomeriggio, a Borghetto Santo Spirito, l’intervento forse più impegnativo per i pompieri, con alcune lamiere pericolanti ed in procinto di cadere sopra la struttura dell’ex oleificio Roveraro.

Sono stati alcuni cittadini a segnalare il pericolo ai vigili del fuoco, che sono prontamente intervenuti per la messa in sicurezza. In questo momento i pompieri sono impegnati a Savona centro ma anche in altre località della provincia sempre per lamiere, antenne, tegole e rami pericolanti.

Stando ad una prima stima da parte del comando provinciale sono stati ad ora oltre una ventina gli interventi dei pompieri per il forte vento.