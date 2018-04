A Borghetto una giornata dedicata ai diversamente abili

Borghetto Santo Spirito. Una giornata dedicata ai diversamente abili. E’ quella in programma a Borghetto Santo Spirito il prossimo lunedì 16 aprile.

L’amministrazione comunale del sindaco Giancarlo Canepa e l’assessorato alle politiche sociali coordinato da Ester Cannonero, in collaborazione con la Ditta Bolognesi, hanno organizzato una giornata speciale riservata ai diversamente abili, che dalle 10 del mattino in poi potranno fare in poi giro gratuito sulla ruota panoramica sul molo Marinai d’Italia.

La ruota illuminerà il cielo di Borghetto con i suoi 10 mila led fino alla fine di maggio. L’attrazione sarà aperta tutti i giorni e nel weekend dalla mattina alla sera.