Pietra Ligure. Dopo l’incontro di ieri sera al bar “Chicco d’oro”, in via Ugo Foscolo, lunedì 30 aprile, a Pietra ligure si replica con una seconda assemblea pubblica organizzata dalla Lista Civica dei Pietresi per parlare di “bollette vessatorie dell’acqua”.

L’appuntamento, al quale la cittadinanza è invitata a partecipare, si terrà al bar Giardino di piazza della Vittoria.

“In un momento come questo, nel quale molta gente è in difficoltà e protesta per gli importi spropositati della bollettazione straordinaria dell’acqua, il sindaco, invece, di stare dalla parte dei suoi concittadini, che vedono stipendi e pensioni decurtati, si erge a paladino, difensore di ‘Ponente Acque’ e delle sue bollette. Come ‘Ponente Acque’ dice che chi deve pagare ‘troppo’ chieda la rateizzazione, e basta” aveva osservato nei giorni scorsi il consigliere comunale di minoranza Mario Carrara in riferimento alla vicenda di Ponente Acque e delle bollette straordinarie.

“Nell’assemblea pubblica illustreremo la mozione che abbiamo depositato e dimostreremo che le bollette danno risultati non corretti, per lo più esagerati, ma, soprattutto per le somme poste in calcolo, oltre che ‘non corretti’, anche ingiusti, immorali e non dovuti!” conclude Carrara.