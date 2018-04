Boissano, gli animalisti lanciano l’allarme: “Bocconi avvelenati in via dei Pini e via Rive”

Boissano. Allarme polpette avvelenate a Boissano. A lanciarlo è l’associazione NoiAnimali Savona Onlus.

Per il momento l’allarme è rivolto in particolare ai proprietari di cani e altri animali residenti tra via dei Pini e via Rive: “Qui sono state rinvenuti almeno otto o nove ‘polpettoni’ avvelenati. Si tratta di panetti costituiti da almeno due etti di carne macinata ben impastata con strani semi ed una sostanza di colore blu (che anche secondo il veterinario dovrebbe essere topicida) e completamente infarinata all’esterno”.

I membri dell’associazione hanno recuperato due campioni: “Uno è stato inviato all’istituto zooprofilattico per le dovute analisi, l’altro è stato consegnato alle autorità del Comune, prontamente avvertite. Abbiamo anche chiesto la ‘bonifica’ della aree verdi attigue al punto di ritrovamento”.

Purtroppo i “polpettoni” hanno già causato danni: “Due malcapitati cani ne hanno ingerito una piccola porzione. Per fortuna sono stati presi subito in cura e ora stanno bene”.