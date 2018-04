Blitz di Forza Nuova a Pietra Ligure contro l’albergo dei profughi

Pietra Ligure. Questa notte blitz di Forza Nuova Savona a Pietra Ligure. Nel mirino del partito di estrema destra è finita l’albergo “Aurora”, noto per aver accolto una quarantina di migranti, con la struttura ricettiva che ha scelto di

“Siamo sempre più convinti, dopo aver letto alcune dichiarazioni fatte precedentemente dalla proprietaria dell’albergo, che si tratti di un affronto nei confronti degli Italiani, ospitare circa 40 pseudo profughi, tenendo così occupato un albergo” afferma il segretario provinciale Michele Raso.

“Un albergo che dovrebbe essere impiegato per il nostro turismo. Un affronto è anche, purtroppo nei confronti di quelle famiglie Italiane che sono in difficoltà” aggiunge Raso.

“Ricordiamo al sindaco di Pietra Ligure,di essersi rifiutato di aiutare una famiglia Italiana che per mesi è stata costretta nel soggiornare nella propria auto.

Ora aiutata da alcuni volontari ad Albenga, ci chiediamo se il sindaco o l’albergatrice in questione, siano disposti ad aiutarli, come del resto stanno provvedendo per tali ospiti”.

“Forza Nuova, dal 1997, ripete a gran voce nelle strade e nelle piazze che l’immigrazione va bloccata, se vogliamo salvare l’Italia” conclude Raso.