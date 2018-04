Biker cade nella zona di Pian dei Corsi: mobilitato anche l’elicottero

Finale Ligure. Incidente nel primo pomeriggio di oggi per un biker che stava percorrendo i sentieri sterrati nell’entroterra finalese. Secondo la prime informazioni il ciclista è caduto nella zona della Base Nato di Pian dei Corsi, sopra Carbuta.

Vista la zona impervia dove si trova, per soccorrere l’uomo è stato mobilitato anche l’elicottero dei vigili del fuoco, oltre che l’automedica del 118 e l’ambulanza della Croce Bianca di Calice Ligure.

Nella caduta e nel successivo impatto con il terreno il biker si sarebbe provocato diversi traumi, in particolare ad un braccio, ma fortunatamente le suo condizioni non sarebbero troppo gravi. Non appena è stato stabilizzato e recuperato, il ferito è stato accompagnato all’ospedale Santa Corona di Pietra Ligure in codice giallo per le cure e gli accertamenti del caso.