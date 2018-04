Bergeggi, incidente nella notte sull’Aurelia

Bergeggi. Un incidente si è verificato poco dopo mezzanotte sull’Aurelia a Bergeggi, all’altezza del locale La Kava.

Il conducente, per cause ancora da chiarire, ha perso il controllo del mezzo e si è ribaltato. Fortunatamente è rimasto illeso, e non è stato necessario il trasporto in ospedale.

Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco per rimettere in sicurezza la carreggiata.