Bergeggi, da “Claudio” debutta il menù “follie d’Amore”

“Liguria del gusto e quant’altro” è il titolo di questa rubrica curata da noi, Elisa (alla scrittura) e Stefano (alle ricerche), per raccontare i gusti, i sapori, le ricette e i protagonisti della storia enogastronomica della Liguria. Una rubrica come ce ne sono tante, si potrà obiettare. Vero, ma diversa perché cercheremo di proporre non solo personaggi, locali e ricette di moda ma anche le particolarità, le curiosità, quello che, insomma, nutre non solo il corpo ma anche la mente con frammenti di passato, di cultura materiale, di sapori che si tramandano da generazioni. Pillole di gusto per palati ligustici.

Metti una sera d’aprile, di questo aprile caldo come fosse estate, nella suggestiva terrazza di Claudio, a Bergeggi, sorseggiando un aperitivo ammirando l’isolotto, tanto vicino da toccarlo, prima di entrare a “provare” il nuovo menù dell’estate 2018 ideato e preparato da Lara (sempre sotto l’occhio vigile di Claudio in cucina) che ogni anno diventa più brava e determinata.

Ed eccolo allora il nuovo menù, con piatti tanto belli quanto buoni. Si parte con le Emozioni di benvenuto, il cuore di astice bretone su riduzione alla Cuvette su crema di piselli e porri (piatto vincitore di Sparkling Menù 2017, in Franciacorta) per passare alla ceviche di capasanta “Latte di Tigre”. Poi l’abalone marinato ai limoni (rigorosamente bio) di Bergeggi, per passare all’insalatina croccante di astice blu bretone, citronette allo yuzo, pomodoro Eterno e fiori eduli. Trionfali i tagliolini 36 uova con erbe fini dell’orto (coltivato da Claudio, o almeno lui la racconta così…) e coquillage bretone. Surf&Turf è invece un riuscito abbinamento tra astice e fois gras ai sentori di lemonglass. Si chiude con semifreddo pralinato alla nocciola e piccola pasticceria. Menù sontuoso, di gusti, a volte con sorprese di gusto, degno di essere accompagnato da bollicine di prestigio. Lara, come detto, diventa sempre più brava e la stella conquistata da Claudio è, per una volta, meritevole di essere ereditata.

Christian, il fratello, che cura con professionalità e passione la cantina e la sala, è l’uomo delle pubbliche relazioni: “Il menù 2018 è intitolato Follie d’Amore, è il nostro menù più prestigioso, affinato in cucina con le nuove tecniche interpretando la qualità e la freschezza con una continua ricerca del prodotto migliore esaltato dai profumi di verdure e fiori”.

Venerdì 11 maggio nel complesso turistico di Bergeggi secondo appuntamento con La Liguria nel Piatto, un percorso della cucina regionale con materie prime di eccezionale qualità e tecniche moderne con vecchie ricette abbinate alle primizie dei grandi produttori liguri. La serata, vini inclusi, avrà un costo di 50 euro per persona e per chi vorrà fermarsi a Bergeggi, la Junior Suite costerà 100 euro colazione inclusa.

Prosegue Christian: “Altre iniziative guardano la domenica, più precisamente il 13 e il 20 maggio, con La Domenica…Invita un amico/a a Cena. Per queste domeniche, proporremo un’iniziativa che unisce l’enogastronomia, l’autenticità del territorio e l’accessibilità al nostro percorso di mare.. al costo di un solo Menù, per questo si potrà portare una seconda persona. La formula prevede la serata con il Menù Degustazione, vini inclusi a 120 euro in totale per le 2 persone e per chi avrà il piacere di fermarsi a Bergeggi Junior Suite al prezzo speciale di 100 euro colazione inclusa”.

Da giovedì 21 giugno, infine, tornano le serate champagne in terrazza, le ormai classiche serate “Gourmet Musica e Bollicine” sulla Terrazza di Bergeggi, per proseguire ogni giovedì fino a settembre alternando le più prestigiose maison di Reims abbinate al pianoforte. Prenotazioni allo 019859750 info@hotelclaudio.it.

Liguria del Gusto è la rubrica gastronomica di IVG, con uscite al lunedì e al venerdì: clicca qui per leggere tutti gli articoli