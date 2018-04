Basket: l’Under 14 si laurea campione interprovinciale Savona/Imperia con 18 vittorie su 18 gare!

La squadra Under 14 del Finale Basket, sezione della Polisportiva del Finale, vincendo domenica 15/4/18 sul campo della Pallacanestro Vado, si è laureata campione interprovinciale Savona/Imperia disputando e vincendo tutte le 18 gare del girone di qualificazione e successivo girone orologio del campionato Under 14 regionale.

Tra qualche giorno partiranno i playoff dove i ragazzi finalesi incontreranno i vincitori dei gironi B di Genova e C La Spezia. Un esperienza sicuramente positiva per il Finale Basket che ha visto in questi anni maturare costantemente i ragazzi ed è anche un traguardo storico a prescindere dal risultato che arriverà dai playoff. Comunque sognare non fa male.

I ragazzi allenati in da Schiappacasse Vittorio coadiuvato quest’anno da Cenere Claudio e dal preparatore atletico Carlo Galiano sono Novelli Christian, Caneto Pietro, Cenere Andrea, Genesio Daniele, Ravera Mattia, Bruzzo Nicolò, Ferrabone Nicolò, Benne Pietro, Marinelli Pietro, Trespine Matteo, Mariani Matteo, Bianchi Alessio, Castellazzi Pietro.

Il 25 marzo 2018 i giovani atleti hanno anche partecipato alla fase regionale del join the game che si è svolto nel palazzetto di Chiavari dove la squadra composta da Mariani, Trespine, Castellazzi, Novelli ha raggiunto, con grande soddisfazione dello staff societario, i quarti di finale (quindi tra le migliori 8 della regione) dove ha perso di per un punto con Alassio che poi si è imposta come campione regionale.