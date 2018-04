Basket Ceriale, 35 vittorie su 36 partite: ora i playoff

Ceriale. Si è conclusa la stagione regolare per le giovanili del Basket Ceriale ed il ruolino di marcia è notevole: 35 vittorie su 36 partite per il gruppo 2002/2003 nei rispettivi campionati (Under 15 e Under 16) e primo posto raggiunto in entrambi i casi.

Un risultato per cui la società non può nascondere la propria soddisfazione, sottolineando come il lavoro svolto abbinato alla grande passione dei ragazzi abbia permesso di raggiungere questi obiettivi.

Naturalmente c’è la piena consapevolezza di come i giochi inizino soltanto ora con i playoff e gli incroci con le squadre degli altri gironi, decisamente competitive.

Primo impegno casalingo questa sera, lunedi 23 aprile alle ore 19 a Ceriale per l’Under 16, che se la vedrà con la Pallacanestro Vado nei quarti di finale in un doppio incontro ravvicinato che si concluderà mercoledì 25 a Vado con la gara di ritorno.

Anche il gruppo Under 13 che sta collaborando con la Pallacanestro Alassio ha concluso in testa il proprio girone ed è in attesa di conoscere l’avversaria che incontrerà nei quarti di finale di categoria.

Un mese di aprile decisamente intenso ha quindi emanato i verdetti della stagione regolare, mentre un maggio altrettanto pieno permetterà di capire fino a dove si potranno spingere i vari gruppi.