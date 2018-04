Cairo Montenotte. Riflettori puntati, in casa Basket Cairo, sulla squadra senior che disputa il campionato Open Csi e sulle formazioni Aquilotti. Vediamo, nei resoconti scritti dalla società valbormidese, com’è andata.

Basket Cairo vs Dime Cherasco 66-62

Impresa memorabile per i nostri senior

Spinti dall’importanza delle gare precedenti e con la certezza di dover vincere per non finire il campionato, i padroni di casa scendono in campo con la giusta decisione. Coach Brioschi schiera in campo Pera G., Giacchello, Bardella, Patetta e Ravazza.

Fin dai primi minuti di gara i ragazzi gialloblù sembrano padroni del parquet, Patetta on-fire trascina i suoi con percentuali da vero leader, la forte difesa dà i suoi frutti e in poco tempo, Cairo va sopra di ben 17 punti. Nel secondo quarto, causa anche le rotazioni, il ritmo si abbassa leggermente, ma coach Brioschi mantiene sempre alta la concentrazione dei suoi, l’aggressività in difesa regala a Cherasco molti tiri liberi, che tengono a galla gli avversari, ma Cairo chiude al riposo lungo sul 40 a 31.

Nella pausa è molto importante non far calare la concentrazione delle squadre, vista la gara delicata. Tornati in campo con il quintetto titolare, ecco Zullo costretto ad abbandonare temporaneamente la gara per aver commesso qualche fallo personale di troppo. Pronto a sostituirlo il giovane Guallini che con sfigura. Ma Cairo abbassa troppo la guardia, come spesso è capitato durante la stagione, l’attacco viene completamente a mancare, nonostante la costruzione di buone soluzioni, non si arriva alla fine, errori banali e i falli personali dei cairesi, mettono criticità alla gara. Cherasco ne approfitta, fino ad agganciare i valbormidesi. Ci si vede così negli ultimi minuti di gara con il punteggio in perfetta parità.

Cherasco però perde un po’ la testa, forse lo sforzo di recuperare la gara, li ha messi in debito di ossigeno, il centro avversario lanciato per un ultimo tiro che potrebbe regalare la vittoria agli ospiti, commette un’ingenuità commettendo sfondamento, regala non solo la palla ai cairesi, ma anche la possibilità di segnare dalla linea della carità e un nuovo possesso, visto il fallo tecnico in aggiunta fischiato per proteste. Ancora qualche secondo di partita che separa i cairesi da una stagione memorabile, gli ultimi sei tiri liberi consecutivi segnati rispettivamente quattro di Giacchello e due di Bazelli, mettono la parola fine alla gara, permettendo così al Basket Cairo di scavalcare tutti in classifica e guadagnarsi il secondo posto nel girone! A breve altre due gare di playoff contro B.C. Gators Caymans per contendersi un posto nel girone A nella prossima stagione.

Coach Brioschi: “Sono felicissima ed orgogliosa di questo gruppo, prima esperienza in panchina da parte mia e soprattutto prima esperienza per una donna con una squadra di uomini, ma ho sempre creduto in loro, sapevo che potevano fare molto e l’hanno fatto, volevo anche ringraziare i giovani under di coach Visconti che hanno dato una grossa mano a questo gruppo, ora concentriamoci sui playoff”.

Ecco gli atleti scesi in campo: Pera G. 11, Giacchello 10, Bardella 3, Pera M., Patetta 7, Bazelli 13, Guallini 3, Ravazza 11, Pisu 1, Zullo 7, Diana.

Aquilotti: castigano Alassio, ma si piegano contro Andora

Riprende con un fine settimana impegnativo il campionato dei nostri mini atleti, impegnati nei due campionati degli Aquilotti Junior (leva 2008) e Senior (leva 2007).

Si comincia sabato con la squadra Senior impegnata contro i pari leva della blasonata compagine dell’Alassio, che nella partita di andata siamo riusciti a domare solo con un canestro a fil di sirena.

Questa volta invece, complici gli allenamenti intensivi agli ordini dei coach Cinzia Oliva e Georgina Makhandy coadiuvate dal supporto di Daniel Pedrini, la partita risulta senza storia e si svolge a senso unico in favore dei nostri cinghialotti gialloblù.

7 a 0 e 4 a 0 i primi due tempini a favore del basket Cairo che si rilassa perdendo il terzo 0 a 2 (e questo sarà l’unico canestro subito dai nostri ragazzi) trionfando poi i restanti tre tempi con i punteggi di 8 a 0, 6 a 0 e 10 a zero.

Una prova maiuscola frutto di una grande difesa e di una ritrovata vena positiva in attacco nella quale la crescita dei nostri giocatori e l’esperienza accumulata (non ultima quella della scorsa settimana sul parquet di Assago) fanno vedere i loro frutti con la soddisfazione di tutti.

In campo per i Senior, in ordine di numero di maglia Marchisio Bernardo, Giordano Alberto, Guzzone Giulio, Grillo Chiara, Campani Edoardo, Sardi Giada, Berretta Luca, Giribone Giacomo, Fracchia Nicolò, Addis Andrea, Martino Leonardo.

Torniamo sul parquet domenica mattina contro gli amici di Andora nella leva aquilotti junior e anche qui i miglioramenti sono evidenti e riempiono di soddisfazione tutto lo staff della società.

Forte e strutturata la squadra rivierasca che, pur presentandosi a ranghi ridotti, porta sul nostro campo alcuni giocatori di indubbio valore che pesano nel computo finale del risultato.

Vinciamo il primo tempino 6 a 4 ma la qualità dei nostri avversari si fa sentire successivamente lasciandoci al palo nei due tempi successivi, persi per 2 a 6 e 2 a 11.

Intervento decisivo del nostro coach Oliva oggi in panchina che raddrizza una squadra pericolosamente allo sbando che rientra sul parquet pareggiando il quarto tempino 2 a 2, perdendo il quinto per 2 a 6 e vincendo l’ultimo per 8 a 2.

Il referto finale quindi parla di tre tempi persi, uno pareggiato e due vinti, 13 a 11 il punteggio in favore dell’Andora ma miglioramenti evidenti da parte di tutti i nostri atleti sul parquet che riempiono di soddisfazione gli atleti, lo staff e il pubblico accorso numeroso sugli spalti.

In campo per gli Junior (in ordine di numero di maglia) Coratella Marta, Purpi Elia, Baiguini Raffaele, Bogazzi Daniel, Pregliasco Iris, Delfino Alessandro, Bazzano Lorenzo, Berretta Giovanni, Semperboni Lorenzo, Perico Jacopo, Gavazza Raffaele, Ferrero Mathias.