Cairo Montenotte. Finalmente si gioca. Domenica 8 aprile sul diamante di Sanremo è iniziato il campionato nazionale di Serie C.

La formazione cairese parte bene schierando sul monte Baisi, Marenco dietro al piatto, in campo interno Sulsenti e Zaharian cerniera centrale, in prima base Sequera e nell’angolo caldo Bloise, gli esterni Sivori a sinistra Scarrone centrale e a destra Gandolfo. Battitore designato Baldi.

Baisi conferma la sua buona condizione e per quattro riprese tiene a bada le mazze matuziane, nonostante qualche imperfezione della difesa. Sicuramente i biancorossi pagano un ritardo sulla preparazione, le avverse condizioni meteorologiche hanno compromesso il precampionato; in attacco solo Marenco si salva battendo tre valide e segnando l’unico punto. Nella quinta ripresa decisamente positivo l’esordio di Versari giovane rilievo che farà un buon lavoro penalizzato da un brutto errore in campo esterno che costerà alla formazione ospite ancora due punti. Al settimo inning la situazione precipita: Buschiazzo sul monte non trova la sintonia con la zona strike dell’arbitro e i suoi aggiustamenti piacciono alle mazze sanremesi che in due riprese chiudono la partita con un perentorio 11 a 1.

La stagione presenta alcune novità, a partire dalla collaborazione con il Chiavari Dolphins, società dalla quale provengono i giovani Versari, Baldi e Sivori, e l’inserimento di Eduardo Sequera, tecnico venezuelano che darà il suo contributo a 360 gradi.

Prossimo impegno per la Cairese: domenica 15 aprile a Fossano contro la formazione piemontese che dichiaratamente concorre al salto di categoria.

Per quanto riguarda il settore giovanile, il Baseball Club Cairese è sceso in campo con gli Under 12. Ottimo esordio in campionato per i Ragazzi valbormidesi sul diamante “Carlinetto” di Genova. Soddisfazione per lo staff tecnico che in poco tempo è riuscito a dare una struttura ad un gruppo che è composto per 6/9 da giocatori esordienti.

Si inizia subito con una bella battuta da due base di Giuria che è spinto a punto dal doppio di Garra. In difesa Chiarlone sul monte di lancio e Poddine dietro al piatto di casa base onorano il loro esordio con un’ottima prestazione con quattro eliminazioni al piatto. La reazione dei padroni di casa non si fa attendere e nella terza ripresa si portano in vantaggio 6 a 3. Quarta ripresa: come previsto dal regolamento è il momento di riorganizzare la formazione, sale sul monte Garra, Bruno si sposta in interbase, Rosso in terza base, Rozio in seconda e si conferma Giuria in prima base; in campo esterno si alternano Lombardo, Toffanello, Sciandra, Mendola e Chiara, mentre a ricevere va Raddi.

Metabolizzato il disagio dell’esordio si prova a vincere e lo si fa a suon di valide: nell’ordine Giuria, Garra, Rozio, Rosso e Lombardo costruiscono i quattro punti del sorpasso. Quando ormai sembra fatta per la Cairese, con due eliminazioni all’attivo, un attimo di distrazione consente ai padroni di casa di pareggiare e si va all’ultima ripresa. Garra arriva in base e si procura il punto dell’ulteriore sorpasso rubando casa base. L’ultimo attacco spetta alla formazione di casa che prova a reagire, ma la bella battuta è su Bruno che con tranquillità assiste in prima per l’eliminazione; poi, ancora Garra protagonista, che con due eliminazioni al piatto chiude la partita con il punteggio di 8 a 7 per la Cairese.

“Buona la prima uscita – commenta lo staff tecnico cairese -, i ragazzi rispondono bene, rimanendo concentrati per tutto l’incontro; ragazzi che, per la maggior parte, erano alla loro prima partita in assoluto. Positivi gli iinserimenti di Lombardo, Sciandra, Rosso e Chiara, atleti in prestito dal Mondovì, che daranno il loro contributo nelle fila cairesi in questa stagione sportiva”.

Prossimo impegno domenica 15 aprile alle ore 10 a Cairo contro i Dolphins di Chiavari, mentre sabato 14 faranno il loro esordio in campionato i ragazzi Under 15 e sarà subito derby con il Sanremo: appuntamento sul diamante di Cairo alle ore 16.