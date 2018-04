Cairo Montenotte. Nella seconda giornata del campionato nazionale di Serie C la squadra cairese affronta in trasferta il Fossano; nonostante il campo segnato dalla pioggia si riesce a giocare.

La Cairese si presenta all’appuntamento con una formazione inedita, dovendo gestire alcune importati defezioni. Le due compagini partono in sordina e la gara nelle prime riprese resta in equilibrio. Al quarto inning la Cairese passa in vantaggio provvisoriamente per 3 a 2, ma il Fossano reagisce prontamente ed approfittando delle incertezze difensive ospiti inizia a prendere il largo. I troppi errori rendono vana l’ottima prova del partente Baisi; in più la mancanza di aggressività in attacco consente al Fossano di portarsi sul 10 a 3.

Si deve arrivare al settimo inning per registrare la reazione della formazione biancorossa. In sequenza arrivano le valide di Sivori, Scarrone, Sechi e Marenco che riaprono e la partita, tanto che, al nono inning, la Cairese porta in prima base il possibile punto del pareggio: nel box Marenco gira bene, con grinta e con tutta la voglia di cambiare le sorti della partita, ma non ha fortuna e vince la sfida il giovane lanciatore piemontese.

Sicuramente c’è molto da lavorare, indubbiamente hanno pesato le assenze per altro giustificate, ma resta comunque il rammarico di aver reagito tardi e di aver sprecato le opportunità difensive che il gioco ha concesso. In chiusura buona la prova di Gandolfo sul monte di lancio. Prossimo impegno per la Cairese: domenica 22 aprile a Settimo Torinese contro la formazione del Castellamonte, nella prima gara dell’intergirone.

Per quanto riguarda il campionato Under 12, continua la striscia positiva per i ragazzi cairesi che sul diamante di casa hanno battuto i pari età del Chiavari Dolphins. I tecnici della Cairese si sbizzarriscono e decidono di partire con Bruno sul monte e Raddi a ricevere; in terza base esordio di Poddine, nel “giardino esterno” Mendola, Lombardo e Sciandra, conferme invece per la cerniera centrale con Garra e Rozio. Si rivela ancora una soluzione vincente: i partenti Bruno e Raddi imbrigliano le mazze rivierasche concedendo un solo punto ed eliminando al piatto sette avversari, mentre l’attacco produce 12 punti.

La quarta ripresa è il momento della batteria Garra e Poddine, mentre in campo esterno entrano Toffanello e Secci e la storia non cambia; il Chiavari, compagine giovane, non riesce ad entrare in partita pur mostrando alcune individualità interessanti. Si chiude con Giuria sul monte che concede un solo punto. Risultato finale 22 a 3 per i valbormidesi che restano soli in testa al campionato davanti ad Albisola e Sanremo. Prossimo impegno per i biancorossi: a Sanremo domenica 22 aprile.

Falsa partenza per la Cairese Under 15 che al suo esordio in campionato cede al Sanremo sul diamante di casa. I padroni di casa si schierano con Ariaudo sul monte e Davide Torterolo dietro al piatto di casa base, Angoletta in prima e Pepino in terza base, Andrea Torterolo e De Bon cerniera centrale ed in campo esterno Bussetti, Franchelli e Leoncini. Partita che scorre piacevole. Sul terzo inning il punteggio è 2 a 2, i valori in campo si equivalgono, ma come spesso accade basta un minimo episodio per capovolgere la situazione. Si alternano sul monte Buschiazzo, Castagneto e Baisi che non riescono a prendere il ritmo e i matuziani allungano sul 7 a 4. Lo sbandamento dura solo una ripresa, ma è sufficiente per compromettere il risultato; toccherà poi a De Bon chiudere la partita e il risultato finale sarà di 9 a 4 per il Sanremo.

Analizzando lo scorer possiamo rilevare la buona prova di Ariaudo e De Bon sul monte; Andrea Torterolo in interbase è stato impeccabile. Complessivamente è mancata la continuità in attacco; un attacco che, pur producendo cinque valide come gli ospiti, non è riuscito a tradurle in punti. Da segnalare l’esordio all’esterno di Cavallo, atleta proveniente dal Boves che con Ariaudo e Peppini darà il suo contributo nelle file della Cairese in un’ottica di collaborazione ed amicizia con la società piemontese. Prossimo impegno mercoledì 25 aprile a Cairo Montenotte contro i genovesi dei Rookies.

Nelle foto: la formazione Under 12 con il Chiavari; l’Under 15 durante l’appello; Baisi sul monte di lancio.