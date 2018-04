Cairo Montenotte. Nel campionato nazionale di Serie C i biancorossi incontrano il Castellamonte, in trasferta extraordinaria sul diamante di Settimo Torinese, nella prima gara di intergirone.

La formazione cairese non riesce ad uscire dal torpore che l’avvolge in questo avvio di stagione, con la difesa che, imprecisa ed impacciata, non è capace di aiutare il proprio lanciatore partente Luca Baisi, rendendo inefficace il generoso lavoro fatto sul monte.

Foto 3 di 3





Oltre appunto al già citato Luca Baisi, sono poche le cosa da salvare di questa uscita: la migliore giocata in difesa è una bella doppia eliminazione di Andrea Scarrone, che dopo l’out al volo con un’assistenza rapida e precisa a casa base elimina il corridore avversario che cercava di segnare un punto, aiutato dal solido lavoro a difesa del piatto di casa base di Leonardo Marenco. In attacco i valbormidesi faticano parecchio; l’unico sussulto arriva dal veterano Fabio Bertone, che arriva in base per due volte e strappa l’unico punto della giornata per i cairesi. Risultato finale: 11 a 1 per il Castellamonte.

Per risalire è necessario ritrovare la bussola, è d’obbligo che ognuno tiri fuori qualcosa in più per far sì che domenica a Mondovì si veda una prestazione globalmente diversa. Lo staff tecnico promette una settimana di allenamenti intensa e sembra che i ragazzi abbiano tutta l’intenzione di ripartire con il piede giusto.

Per quanto riguarda il campionato Under 12, i cairesi continuano la loro corsa. Domenica sul diamante di Sanremo hanno conquistato la terza vittoria stagionale, consolidando così il primo posto in classifica.

La Cairese si schiera così in campo: la batteria è composta da Bruno e Poddine, in prima Giuria, Rozio in seconda, Raddi in terza e Garra interbase; gli esterni a partire dal sinistro sono Rosso, Lombardo e Secci. I biancorossi iniziano bene la partita, segnando subito due punti con Garra e Giuria, ma il Sanremo non ha intenzione di starsene a guardare e risponde subito segnando quattro punti. Dopo l’inizio grintoso le squadre si trovano per due riprese in completo equilibrio, ma al quarto i valbormidesi sbloccano la gara e si portano avanti nel punteggio spinti da una bella valida di Raddi che spinge a casa Rosso e Chiarlone.

In difesa oltre a Chiarlone subentrano Sciandra e Chiara e sul monte di lancio sale Garra, con Raddi nel ruolo di ricevitore. I biancorossi, una volta rotti gli indugi allungano ancora grazie ad una bella battuta di Chiara che frutterà due punti, portando a 12 il loro bottino. La reazione del Sanremo è tardiva ma i quattro punti segnati nel finale esprimono il carattere di una formazione giovane ma mai doma.

Il risultato finale, 12 a 8, spinge i cairesi soli al primo posto in classifica. Il prossimo impegno per i valbormidesi sarà domenica 29 aprile sul diamante casalingo contro i Cubs di Albisola.

Nelle foto: Cairese e Sanremo a fine partita; un time-out per la formazione Under 12; Fabio Bertone in battuta.