Savona. Agg. ore 10.50: Ha riaperto l’autostrada in direzione Genova tra Finale e Savona dove però si registrano ancora 10 chilometri di coda tra Feglino e il capoluogo provinciale. Resta ancora chiuso invece il tratto tra Savona e Spotorno con inevitabili ripercussioni per chi viaggia in direzione Ventimiglia. Al momento si registrano 7 chilometri di coda in corrispondenza dell’allacciamento con la A6 (proprio in conseguenza della chiusura di tratto tra l’allacciamento con la A6 e Spotorno), disposta da Autostrada dei Fiori per il mezzo in fiamme. “Per gli utenti che da Genova sono diretti verso Ventimiglia, dopo l’uscita obbligatoria di Savona si consiglia di percorrere la SS1 Aurelia per poi rientrare in Autostrada a Spotorno. Sul luogo dell’evento è presente il personale di Autostrade per l’Italia e la polizia stradale” precisano da Autostrade.

A causa dei disagi alla circolazione in autostrada si segnalano anche code e rallentamenti sulla strada del Cadibona.

Agg. h 10:18 Stanno tutti bene i 30 studenti marchigiani che si trovavano a bordo del pullman andato a fuoco questa mattina sulla A10: secondo le ultime informazioni i ragazzi stanno aspettando un bus sostitutivo all’altezza del casello di Spotorno, in attesa che la viabilità autostradale torni alla normalità. Lievemente intossicati, invece, i due autisti del mezzo: soccorsi dal personale sanitario intervenuto sul posto sono stati trasportati in codice verde all’ospedale Santa Corona di Pietra Ligure, non sono in gravi condizioni.

Agg. h 9.42 La viabilità autostradale al momento è in tilt: la A10 è chiusa in entrambe le direzioni tra Savona e Spotorno, in direzione Ventimiglia, e tra Finale e Savona, in direzione Genova. Inoltre, al momento, è chiuso anche il tratto tra Altare e Savona.

– Momenti di paura, questa mattina poco prima delle 9, a bordo di un autobus in viaggio in direzione Albenga sull’autostrada A10. Sul mezzo è divampato un incendio mentre transitava in galleria all’altezza del km 51+200 (zona Vado Ligure – Sant’Ermete).

A bordo del pullman c’erano circa 30 studenti, fortunatamente tutti incolumi: sul posto infatti sono immediatamente intervenuti i vigili del fuoco che li hanno tratti in salvo. Sul posto anche due ambulanze della Croce Rossa di Vado e di Savona.

Nel tratto tra Savona e Spotorno si registrano al momento 2 km di coda, con le auto bloccate all’ingresso della galleria. Nel senso opposto l’autostrada è stata chiusa tra Finale Ligure e Savona.

Aggiornamenti in corso