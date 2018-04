Aurelia Bis, la talpa “accelera” la marcia: domani l’abbattimento dell’ultimo diaframma di via Schiantapetto

Savona. Si concluderà con una piccola (e per certi versi grande) sorpresa lo scavo dell’ultimo tunnel del cantiere dell’Aurelia Bis a Savona.

Secondo i piani, la talpa che sta realizzando l’ultimo tratto della galleria nella zona della Rusca sarebbe dovuta “sbucare” alla luce del sole venerdì prossimo, cioè il 20 aprile. Invece i lavori sono andati più velocemente del previsto e perciò lo scavo verrà completato già nelle prossime ore.

Stando alle stime di Anas e dei tecnici che stanno seguendo i lavori, la fresa Tbm taglierà il “traguardo” di via Schiantapetto nella mattinata di domani, giorno in cui dovrebbe tenersi anche la cerimonia ufficiale di completamento dei lavori partiti dalla vicina Albisola.

Una volta uscita, per rimuovere la talpa sarà necessaria una gru, che va installata a sua volta da un’altra gru, una operazione non semplice e imponente, che avrà conseguenze sulla viabilità savonese, come spiegato giusto ieri dal vice sindaco di Savona Massimo Arecco e dal comandante della polizia municipale Igor Aloi.