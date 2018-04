Savona. Ecco le azioni messe in atto dalla Asl 2 Savonese in vista dell’imminente ponte del 1° Maggio, per far fronte al meglio all’eventuale iper afflusso di pazienti nei pronto soccorso durante il periodo di festività

E’ prevista l’attivazione di un canale di comunicazione per il monitoraggio costante degli accessi in Pronto Soccorso e del numero di ricoveri e dei pazienti in appoggio in tutte le Strutture ospedaliere, tra la Direzione Aziendale, le Direzioni Mediche di Presidio Ospedaliero, la Struttura complessa Pianificazione e Coordinamento delle professioni Sanitarie e i Direttori dei Pronto Soccorso.

Foto 2 di 2



Ci sarà un potenziamento dell’organico infermieristico durante i giorni prefestivi e festivi presso i Pronto Soccorso e i Punti di Primo Intervento ovvero i reparti di degenza in relazione alle necessità riscontrate.

Tra le misure anche una comunicazione in tempo reale ai Pronto Soccorso e ai Punti di Primo Intervento della disponibilità dei posti letto attraverso il programma informatizzato aggiornato alle ore 8.00/13.00/20.00; richiesta alle Strutture complesse di velocizzare il turnover dei pazienti clinicamente dimissibili, garantendone comunque la sicurezza; potenziamento del Servizio di Continuità assistenziale

La Asl 2 savonese metterà in campo anche azioni straordinarie: eventuale apertura dei posti letto delle Strutture deputate alla Day Surgery e alla Week Surgery, in caso di necessità anche per i ricoveri ordinari nel fine settimana; sospensione dell’attività chirurgica in elezione presso l’Ospedale di Savona; riduzione attività chirurgica in elezione presso l’Ospedale di Albenga e nei giorni festivi.

Gli uffici dell’Area amministrativa di Asl 2 saranno chiusi lunedì 30 Aprile. Rimarranno aperti e rispetteranno il consueto orario i servizi CUP e Ambulatoriali.