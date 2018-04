Arrestato dopo aver ceduto eroina in piazza del Popolo ad Albenga: non potrà restare in provincia di Savona

Albenga. Ha patteggiato otto mesi di reclusione e 1400 euro di multa ed è tornato libero, ma con il divieto di tornare in provincia di Savona. E’ questo l’esito del processo per direttisima celebrato questa mattina a carico di Rachidi Mekroud, il marocchino di 35 anni arrestato ieri in piazza del Popolo ad Albenga dopo aver ceduto una dose di eroina.

Ad arrestare il nordafricano erano stati i militari della guardia di finanza, supportati dalla polizia locale, che lo hanno visto cedere lo stupefacente ad un acquirente italiano. Addosso, inoltre, Mekroud aveva anche due dosi di cocaina e banconote per 150 euro in contanti. A quel punto per lui erano scattate le manette per spaccio e detenzion di droga.

Questa mattina, dopo aver convalidato l’arresto dell’uomo, il giudice ha appunto disposto per il trentacinquenne marocchino il divieto di dimora in provincia di Savona.