Arcieri a cinque stelle, la compagnia debutta all’aperto vincendo

Savona. Si sono svolte lo scorso week end a Imperia le prime due gare di tiro con l’arco all’aperto, entrambe sui 70 metri. Ottimi i risultati degli Arcieri 5 stelle: tutti gli atleti del sodalizio savonese partecipanti alla gara sono saliti sul podio.

Tra gli olimpici seniores maschile due successi per Saber Ben Feklih Ali e un terzo posto per Marco Astegiano, mentre tra i master un successo e un secondo posto per Emanuele Gibaldo e un un successo sia per Aldo Zucci, sia per Piero Merlone.

Tra le ragazze esordio stagionale per la squadra master, con vittoria per Federica Naso e bronzo alla sua prima gara all’aperto per Lucia Elena. C’è stato quindi il successo nella prova a squadre tra i master per Zuffi Gibaldo e Merlone. Alle gare ha partecipato la campionessa mondiale di tiro di campagna Chiara Rebagliati, che tra le seniores ha ottenuto due ampi successi.

Il prossimo appuntamento con il tiro con l’arco per gli Arcieri a cinque stelle è fiossato per il 9 giugno con la gara di San Bartolomeo al Mare.