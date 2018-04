Arbitro aggredito: il Corigliano verrà classificato all’ultimo posto

Carcare. A seguito dell’increscioso ed inaccettabile episodio che si è verificato durante una partita del torneo internazionale Città di Carcare sul campo di Millesimo, che ha visto l’aggressione all’arbitro Michele Russo, della sezione di Savona, colpito al volto al termine della partita tra Crystal Palace e Corigliano, l’Asd Olimpia Carcarese, pur non avendo nessuna responsabilità come attestato dagli organi federali, ha deciso di prendere provvedimenti.

Il comitato organizzatore ha deciso di classificare all’ultimo posto, per responsabilità oggettiva l’SC Corigliano. Per non danneggiare in alcun modo i ragazzi di tutte le squadre, che in alcuni casi hanno dovuto affrontare lunghi viaggi, le partite del calendario, originariamente previste, vedranno tutte regolare svolgimento.

“L’Asd Olimpia Carcarese ribadisce con fermezza – dichiara il presidente Carlo Pizzorno – che ogni tipo di violenza non deve essere in alcun modo tollerato; lo scopo primario del torneo in oggetto è di riunire squadre professionistiche e non, al solo fine di creare un evento sportivo e di festa, mosso da un sano spirito sportivo, per mettere in contatto realtà di diverse nazionalità. I bambini devono essere li per giocare, i genitori per fare il tifo, gli allenatori per allenare e gli arbitri per arbitrare, tutti consapevoli del ruolo che devono ricoprire”.