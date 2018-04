Apm Terminals, Zhang Gang del “China Council for the Promotion of International Trade” in visita a Vado

Vado Ligure. Apm Terminals Vado Ligure ha ricevuto la gradita visita di Zhang Gang (a sinistra nella foto), vicepresidente e segretario generale del “China Council for the Promotion of International Trade” in Italia.

Accompagnato da Paolo Cornetto, managing director di Apm Terminals Vado Ligure, Zhang ha avuto modo di apprezzare l’attività del reefer terminal di Vado, il più grande terminal portuale frigorifero del Mediterraneo, gestito dalla Reefer Terminal Spa, società controllata da Apm Terminals.

A seguire, l’attenzione si è spostata sullo stato di avanzamento lavori e sullo sbarco delle gru di piazzale nel cantiere della piattaforma. Qui Zhang ha incontrato anche Elio Crovetto, amministratore delegato di Zpmc Italia.

Al termine della visita, il vice-amministratore delegato, Wang Yuqiu (Cisco) (a destra nella foto) ha consegnato a Zhang un piccolo ricordo della giornata, una rappresentazione del futuro terminal di Vado Ligure dipinta a mano sulla celebre ceramica albissolese.

Un incontro gradito e importante, anche nell’ambito del tema chiave della “Nuova Via della Seta”.