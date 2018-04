Aperture negozi nelle festività, Ghiglia (Filcams): “Non hanno portato benefici”

Savona. Il 25 aprile ed il 1° maggio sono solo alcune delle festività civili e religiose che continuano ad alimentare il dibattito tra chi sostiene che negozi e centri commerciali dovrebbero restare sempre aperti e chi vorrebbe regolamentare la chiusura delle saracinesche.

La Filcams Cgil, da sempre contraria alla totale liberalizzazione degli orari e delle aperture nel commercio, sta portando avanti una battaglia a sostegno di una regolamentazione del settore, che permetta di venire incontro anche alle esigenze delle lavoratrici e lavoratori come spiega Cristiano Ghiglia: “Le aperture indiscriminate non hanno, come molti auspicavano, né aumentato i consumi nè l’occupazione. Lo dimostrano le tante procedure di licenziamento collettivo aperte da diverse aziende della Grande Distribuzione Organizzata”.

“Dal 2015 un disegno di legge per regolamentare le aperture nei giorni di festa è fermo al Senato e non è ancora stato approvato. Il Decreto Monti, che ha dato il via al sempre aperto, non ha prodotto nessun miglioramento economico. Invece è molto più evidente come la risposta alla crisi dei consumi e alla liberalizzazione, da parte delle imprese, ha prodotto effetti negativi sui temi dell’organizzazione del lavoro, gli orari, i turni, le flessibilità dei tempi di lavoro” osserva Ghiglia della Filcams Cgil Savona.

“E’ indispensabile intervenire sulla normativa nazionale per far si che possa essere definita una programmazione annuale delle aperture, per tener conto della conciliazione dei temi di vita e lavoro dei dipendenti del commercio e per rispettare le festività civili e religiose del nostro paese. E’ necessario dare anche una prospettiva contrattuale aziendale e territoriale alla problematica. Nel savonese, in alcune realtà lavorative e parzialmente nei centri commerciali più strutturati, siamo riusciti a decifrare una calendarizzazione di chiusure e una turnistica domenicale e festiva condivisa dalle lavoratrici e dai lavoratori interessati” conclude Ghiglia.