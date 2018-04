Anziano cade dagli scogli a Savona: soccorso dai vigili del fuoco, non è grave

Savona. E’ stato soccorso da un gommone dei vigili del fuoco del distaccamento di Savona, dai militi della Croce Bianca e dall’automedica del 118 un anziano di 78 anni rimasto ferito dopo una caduta dagli scogli a Savona. Forse un lieve malore all’origine dell’infortunio, con l’uomo che si trovava in zona Miramare, non distante dai cantieri Mondomarine.

Immediato è scattato l’allarme, con l’intervento del mezzo nautico dei pompieri e dei sanitari: l’anziano è stato portato a riva e caricato sull’ambulanza per il trasporto all’ospedale San Paolo.

Secondo quanto appreso il 78enne di Savona non è in gravi condizioni: dopo le prime cure sul posto è stato trasferito in codice giallo presso il nosocomio savonese.