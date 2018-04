Angiografo per il San Paolo e Aurelia Bis, “Noi per Savona” annuncia battaglia in Consiglio comunale

Savona. Dopo la polemica sollevata dal Pd e dal segretario Roberto Arboscello arriva la presa di posizione di “Noi per Savona” in tema di sanità e apparecchiature, con diretto rifermento all’angiografo per l’ospedale San Paolo: “Il direttore amministrativo dell’ASL 2, dettagliando gli acquisti di apparecchiature ospedaliere, ha indicato per il San Paolo due Tac e per il Santa Corona una Tac e un angiografo. Quindi viene a mancare all’appello l’angiografo per il San Paolo (garantito in campagna elettorale) strumento essenziale per la sopravvivenza di molti pazienti operati a Savona” afferma il consigliere Daniela Pongiglione.

E il gruppo consiliare di minoranza punge l’amministrazione comunale anche in tema di mobilità, Aurelia Bis in primis: “Ci sarebbe un dirottamento di fondi da Savona ad Albissola Mare, cioè dal lotto relativo alla prosecuzione della superstrada verso ponente, alla costruzione di altre opere (tra cui un canale scolmatore) ad Albissola”.

“Se questo fosse vero, ci chiediamo cosa succederebbe in Savona al traffico portato da Levante su Corso Ricci, e come verrebbe gestito il collegamento tra il porto e l’Aurelia bis”.

“Proprio su questi due temi (salute e mobilità) fondamentali per Savona, chiederemo chiarimenti oggi pomeriggio in Consiglio comunale, invitando il sindaco a informarci quanto prima sullo stato delle cose” conclude Pongiglione.