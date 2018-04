Andora. Al via con una giornata dedicata alla pesca tradizionale e alle produzioni ulivicole dell’entroterra “Azzurro, pesce d’autore”, che ha aperto nel porto di Andora con un convengo dedicato al Flag Gruppo Azione Costiera Savona.

Al taglio del nastro accanto al sindaco Mauro Demichelis,il Vice Sindaco Paolo Rossi, l’Assessore alle Associazioni Patrizia Lanfredi, il Presidente dell’AMA, l’avvocato Francesco Bruno, il Senatore Paolo Ripamonti, Presidente del Flag Savonese, Enrico Lupi, Presidente Azienda Speciale PromoRiviere di Liguria, Gianni Spinelli dell’Associazione Città dell’olio, Mirko Celestino, CT della Nazionale di Mountain Bike, il Maggiore dei Carabinieri Massimo Ferrari, comandante della Compagnia di Alassio, i sindaci Claudio Cavallo di Stellanello, Lucia Moscato di Testico e le autorità locali.

di 7 Galleria fotografica Azzurro pesce d'autore 2018 Andora









“Azzurro è entrato a far parte del Circuito delle Camera di Commercio, un riconoscimento importante al lavoro realizzato in questi anni per la promozione delle eccellenze locali e alla volontà di fare rete con tutte le associazioni di categoria sempre in prima linea per far emergere il nostro comprensorio – ha detto il sindaco di Andora, Mauro Demichelis che nel corso dell’evento di apertura ha presentato anche il nuovo numero dell’Informatore Andorese con tutti gli eventi turistici del 2018 e il profumo “Acqua di Andora”, in vendita all’Uffico Informazioni Turistiche, nei negozi che ne faranno richiesta e, nel corso della manifestazione Azzurro, nello stand del Comune di Andora.

Il Flag, Gruppo di Azione Costiera Savonese ha promosso la giornata del pescato con laboratori didattici ed interventi dedicati alla pesca tradizionale.

“I nostri pescatori sono un avamposto a difesa della tradizione marinara. IL Flag lavora per favorirne la salvaguardia e lo sviluppo – ha detto il Senatore Paolo Ripamonti, Presidente del Flag Savonese – Invitiamo tutti a scoprire i mercati dei pescatori negli approdi savonesi e a comprendere il patrimonio culturale importante di cui sono portatori che deve essere valorizzato anche come attività economica con grandi potenzialità di attrazione turistica”.

L’evento andorese ospita anche la prima uscita ufficiale dell’Oleoteca Regionale di Liguria che sarà presentata nello stand del Comune di Andora.

“L’oleoteca regionale di Liguria metterà in vetrina non soltanto la produzione di qualità delle nostre imprese – ha spiegato Enrico Lupi, Presidente Azienda Speciale PromoRiviere di Liguria – Svolgerà anche un’attività di promozione e animazione con degustazioni e corsi d’assaggio dell’olio con l’Onaoo, Organizzazione Nazionale Assaggiatori Olio d’Oliva