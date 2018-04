Andora. Il comune di Andora è presente a Euroflora, su invito del Comune di Genova. Al pubblico dell’evento florovivaistico internazionale, allestito nei parchi di Genova Nervi fino al 6 maggio, il comune del Ponente savonese presenta uno spazio coloratissimo che rappresenta simbolicamente il territorio di Andora, le sue peculiarità e attrazioni: dagli sport di mare ai sentieri panoramici, rappresentati utilizzando piante fiorite, aromatiche e alberi da frutto e della tradizione agricola.

“Il visitatore può ammirare una sequenza di colori: il blu a simboleggiate le acque marine, il giallo del litorale, il verde dei campi coltivati e il variegato entroterra di uliveti e boschi. Nella composizione di fiori c’è la sagoma di una mountain bike e una tavola da surf: i visitatori potranno salirvi per fare selfie o foto ricordo con sullo sfondo il nome di Andora” spiegano dal Comune di Andora.

“E’ un simbolico invito, prima a surfare sui fiori dell’Euroflora e poi a scoprire il nostro bel litorale: tutte le possibilità di praticare sport che offre il territorio e le strutture turistiche e balneari – ha dichiarato all’inaugurazione Patrizia Lanfredi, Assessore alle Associazioni – Siamo lieti che questo spazio sia stato già molto fotografato a poche ore dall’inaugurazione dedicata alla stampa. La C.O.A. ha reso molto bene il messaggio che volevamo dare con la nostra partecipazione. Alle decine di migliaia di visitatori di Euroflora presenteremo anche le manifestazioni d’intrattenimento, culturali, sportive e enogastronomiche che vengono realizzate ad Andora nel corso di tutto l’anno.”

La presenza ad Euroflora nasce da un invito fatto dal sindaco di Genova, Marco Bucci a quello di Andora, Mauro Demichelis. La realizzazione dello spazio è stata affidata dal Comune alla C.O.A., Cooperativa Ortofrutticola Andorese. Aziende locali, hanno messo a disposizione alcuni dei fiori e materiali per l’allestimento: si tratta delle Aziende Garden La Ginestra, Vivai Piante Rocchetti, Le Aromatiche di Sisso e Cinghiale Marino Surf Club. Tutte piante sono contraddistinte da un cartellino con il nome.

“Siamo qui a Euroflora a rappresentare anche gli agricoltori e vivaisti di Andora che sono sempre disponibili ad aiutarci ogni qualvolta il Comune realizza qualcosa per fare conoscere le nostre eccellenze – ha dichiarato Marco Giordano, Consigliere delegato all’Agricoltura e al Demanio – Li ringrazio per quanto hanno fatto anche in questa occasione in cui il nostro paese ha possibilità di farsi conoscere in un evento che ha visibilità internazionale”.