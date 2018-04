Andora Ciclismo: tre atleti all’arrivo della 61ª Coppa Tre Martiri

Andora. Giornata di riposo per i Giovanissimi dell’Andora Ciclismo, mentre gli Juniores hanno corso a Castano Primo, in provincia di Milano, alla 61ª Coppa Tre Martiri.

Gara di 103 chilometri con oltre cento partenti; quasi tre ore di corsa a causa del percorso stretto con curve e controcurve ed alcuni strappi al 18% di pendenza.

Gli atleti andoresi hanno tenuto un buon ritmo di gara restando quasi sempre nelle prime posizioni, ma intorno al 60° chilometro è partita una fuga in cui i Francesco Mannarino, Matteo Novaro e Davide Pastorino non sono riusciti ad entrare. Hanno però mantenuto la posizione, concludendo nel gruppo dei primi 35 sui 60 atleti rimasti in gara, regalando una bella soddisfazione anche al team manager e ai direttori sportivi.