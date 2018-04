Andora. Intervento dei vigili del fuoco, questa mattina, in località Marino ad Andora per liberare la strada da un camion incastrato.

Secondo quanto riferito il Tir questa mattina intorno alle 5.30 stava affrontando una salita quando, forse anche a causa dell’asfalto reso viscido dalla pioggia, si è bloccato in una strettoia e non è riuscito a proseguire.

Un disagio non da poco per gli abitanti della zona, dato che il mezzo pesante blocca l’unica strada che permette di accedere al piccolo borgo. I vigili del fuoco sono ancora al lavoro per tentare di spostarlo.