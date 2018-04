Ancora un camion ribaltato sulla A10, 5 km di coda e traffico bloccato tra Varazze e Arenzano

Agg. ore 16.45: i chilometri di coda sono saliti a 5, tra Celle Ligure e Arenzano.

Varazze. Ancora un camion ribaltato sull’autostrada A10 tra Savona e Genova. Questa volta è avvenuto tra Varazze e Arenzano, in direzione del capoluogo ligure, dove un mezzo pesante che trasportava cellulosa si è ribaltato poco dopo le 15 all’altezza del km 22,5.

Il conducente del mezzo pesante è rimasto ferito. Subito soccorso dai medici del servizio sanitario d’emergenza e da un’ambulanza della Croce Rosa di Celle, coordinati dagli uomini del Numero Unico d’Emergenza, è stato portato in codice giallo all’ospedale San Paolo di Savona.

Nell’incidente il mezzo pesante ha disperso parte del gasolio contenuto nel serbatoio. Sul luogo dell’evento sono presenti i mezzi di autostrade per l’Italia, la Polizia stradale, i mezzi di soccorso sanitari e meccanici ed i vigili del fuoco. Nel tratto al momento il traffico è bloccato, con 2 km di coda in aumento. In alternativa si consiglia di uscire a Varazze ed attraverso la viabilità ordinaria si può rientrare ad Arenzano.