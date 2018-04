Altare. Prenderà il via il 27 aprile la manifestazione “Altare Glass Fest”, che da anni attrae esperti e maestri vetrai da tutto il mondo dando nuova linfa vitale alla lavorazione del vetro soffiato ad Altare, paese famoso nel mondo per la realizzazione di vetri d’uso, da farmacia e di oggetti artistici.

Il grande evento Altare Glass Fest avrà cadenza mensile e vedrà l’avvicendarsi di abili maestri presso la fornace di Villa Rosa sino al prossimo autunno. Non più e non solo la classica festa estiva, dunque, bensì un ricco ventaglio di appuntamenti per imparare a conoscere e ad amare la variegata arte del vetro, lavorazione che ha reso Altare un centro di eccellenza nel panorama nazionale, nonché preziosa culla di creatività.

Foto 3 di 3





“Tradizione millenaria e dal profondo valore antropologico, la produzione del vetro “à la façon d’Altare” ha sempre caratterizzato l’industria del territorio e rappresenta tutt’oggi uno dei punti di forza dello sviluppo economico e culturale della provincia di Savona” affermano gli organizzatori.

La manifestazione offrirà al grande pubblico la possibilità di osservare dal vivo questa antica forma d’arte, mettendo a confronto stili e maniere dei vetrai altaresi e di maestri dalle più diverse tradizioni del mondo.

Immancabile, come in ogni edizione, una ricca offerta di corsi, in cui tutti, dal neofita all’appassionato, potranno lavorare al fianco di esperti artigiani, per misurarsi con diverse tecniche artistiche come vetrofusione, incisione, soffiatura del vetro borosilicato e creazione di perle a lume.

Non mancheranno le iniziative per grandi e piccini: ogni sabato e domenica saranno organizzati laboratori creativi, per divertirsi a giocare con le trasparenze e i colori del vetro, per immergersi nelle fantastiche composizioni floreali dello stile Liberty.

L’evento sconfinerà, poi, tra le vie del centro storico grazie alle visite guidate realizzate con la collaborazione dei giovani del paese che accompagneranno i visitatori alla scoperta del borgo di Altare e delle sue eccellenze architettoniche.