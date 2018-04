Allievi 2001: Savona campione al 5° Memorial Mario Barbero

Cairo Montenotte. Al 5° Memorial Mario Barbero la medaglia d’oro è del Savona, che con una brillante prestazione durante tutto il torneo si aggiudica il titolo come unica formazione imbattuta con ben 11 reti realizzate e appena 2 subite.

Ad aprire la manifestazione, svoltasi mercoledì 25 aprile, sono tre gironi iniziali composti da tre squadre ciascuno. A classificarsi come prime della classe sono Savona, San Domenico Savio e Real Fieschi. Mancata qualificazione di un soffio tra le prime tre formazioni per la Cairese che, dopo aver battuto 2 a 1 l’Acqui, con il Real Fieschi domina il match senza però riuscire ad essere incisiva e, arrivata ai calci di rigore, deve arrendersi ai tigullini.

La malasorte accompagna i gialloblù anche nel triangolare finale. Reti bianche nel sentitissimo derby con l’Olimpia Carcarese, deciso ai rigori per 3 a 2 a favore dei locali. Sconfitta per i biancorossi anche contro l’Anpi Casassa che si gioca dunque il quinto posto con la Cairese. I ragazzi di mister Luisi si portano in vantaggio di due reti, ma sul finale gli ospiti trovano il pareggio.

Scendendo la classifica, nel girone pomeridiano la protagonista è l’Acqui che si impone 2 a 0 sulla Villanovese e 1 a 0 sull’Imperia, che nel match precedente punisce con un secco 6 a 0 gli ingauni.

Si arriva così al momento clou della giornata con le finalissime che decidono il podio. Match inaugurale del triangolare è San Domenico Savio contro Real Fieschi: 1-1 dopo i tempi regolamentari e 3-2 dopo i calci di rigore. Il Real Fieschi deve subito affrontare l’armata del Savona che cala il poker sui tigullini e si prepara alla finalissima con il San Domenico Savio. A passare in vantaggio sono gli astigiani, che per una ventina di minuti tengono testa ai ragazzi di mister Monte, ma poi subiscono prima il pari e nei minuti finali arriva il vantaggio dei biancoblù, eletti così campioni.

La classifica finale: 1 Savona, 2° San Domenico Savio, 3° Real Fieschi, 4° Anpi Casassa, 5° Cairese, 6° Olimpia Carcarese, 7° Acqui, 8° Imperia, 9° Villanovese.

I risultati dei triangolari finali.

1°/3° posto:

San Domenico Savio – Real Fieschi 1-1 (3-2 d.c.r.)

Real Fieschi – Savona 0-4

San Domenico Savio – Savona 1-2

4°/6° posto:

Olimpia Carcarese – Cairese 0-0 (2-3 d.c.r.)

Olimpia Carcarese – Anpi Casassa 1-2

Cairese – Anpi Casassa 2-2

7°/9° posto:

Villanovese – Acqui 0-2

Villanovese – Imperia 0-6

Acqui – Imperia 1-0

Il “top 11” del torneo: Gabriele Incorvaia (Savona), Fabio Gallo (Cairese), Nicolò Comiotto (Imperia), Mattia Parisi (Anpi Casassa), Edoardo Defendini (San Domenico Savio), Matteo Gallo (Cairese), Michael Concas (Olimpia Carcarese), Paolo Prato (Cairese), Andrea Dogliero (San Domenico Savio), Francesco Cecchetto (Acqui), Alessio Hasa (San Domenico Savio); allenatore Fabrizio Monte (Savona).

Inoltre sono stati assegnati i seguenti premi speciali: miglior portiere del torneo a Daniel Berruti (Savona), miglior difensore del torneo a Lorenzo Gandolfo (Savona), miglior centrocampista del torneo a Bader Gezzar (San Domenico Savio), miglior attaccante del torneo ad Eugenio Filippi (Anpi Casassa), miglior giocatore del torneo a Robin Pregliasco (Savona).