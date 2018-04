Alice Colella seconda al campionato Italiano di maratona con il kettlebell, in mezz’ora ha fatto 585 slanci con un 16 kg, ben 60 in più rispetto a quella che ha vinto, ma era una gara a coefficiente e le atlete più leggere prendono più punti…..

“Per tutti noi è difficile perfino da comprendere come siamo possibili 585 slanci in 30 minuti quasi 20 al minuto, uno ogni 3 secondi! Incredibile! Mi sembra impossibile… complimenti!”, questo uno dei commenti ricevuti a dimostrazione del fatto che le capacità dimostrate dall’atleta sono davvero notevoli! Complimenti ad Alice e a tutta la squadra della Only Kettlebell!