Savona. L’ Albissola supera il Ghiviborgo, mantenendo inalterato il vantaggio di due punti sulla Sanremese.

“Abbiamo giocato l’ennesima prova superlativa, che ci ha permesso di ribaltare il risultato – dice il presidente albissolese Mirco Saviozzi – i ragazzi hanno buttato il cuore oltre l’ostacolo, meritando la vittoria. Sapevamo che non sarebbe stato facile venire a capo del Ghiviborgo che ha lottato per tutta la gara, pur di uscire imbattuto dal Faraggiana. Ora non ci resta altro che compiere l’ultimo sforzo, per entrare nella storia”.

Ivo Romasi, responsabile del settore giovanile dei ceramisti, mette in risalto la grande reazione del team di mister Fossati: “Solo una grande squadra poteva reagire come ha fatto l’Albissola; bravi sono stati i ragazzi, a non perdere la trebisonda e a trovare la forza per vincere la partita”.

“E’ stata una gara difficile, ma ancora una volta siamo riusciti a dimostrare sul campo la bontà delle nostre idee calcistiche – afferma Pierluigi Ghiraldelli – peccato per l’ammonizione di Cargiolli, che dovrà saltare il match con il Seravezza Pozzi. Ad un certo punto pensavamo di potercela fare, ma sarà ancora più bello festeggiare l’eventuale successo finale a Forte dei Marmi”.



“Voglio complimentarmi con i giocatori, che sotto di una rete, hanno saputo reagire, riuscendo a pareggiare nel finale del primo tempo”, afferma con orgoglio mister Fossati, che prosegue: “Nella seconda frazione di gioco, siamo partiti con il piede giusto, realizzando il 2-1 vincente e giocando poi un finale di gara di contenimento, con l’intento di colpire l’avversario con le ripartenze”.

“Da martedì, preparemo la sfida con il Seravezza Pozzi – conclude Fossati – e siccome non vogliamo lasciare nulla al caso, arriveremo in Toscana il giorno prima”.