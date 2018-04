Albissola premiata con la Bandiera Lilla per il turismo accessibile

Albissola Marina. Venerdì 20 Aprile alle 17,30 presso Exposanità Bologna, si è tenuta la cerimonia di consegna delle prime Bandiere Lilla del biennio 2018/2019: il riconoscimento che premia quei comuni che hanno dimostrino una particolare attenzione per il turismo accessibile. A consegnare le Bandiere è stata la scrittrice Simonetta Agnello Hornby, madrina dell’iniziativa.

“L’assegnazione della Bandiera Lilla è un importante riconoscimento, ma anche una grande responsabilità – dice Nicoletta Negro – Ripensare le nostre città in chiave accessibile, significa rivendicare l’importanza della fruizione degli spazi pubblici, nel costante impegno di far vivere sempre meglio i propri cittadini e non solo. Una città a portata di tutti insomma, che permetta la qualità della vita degli abitanti ed al contempo diventi attrattiva dal punto di vista turistico, per un settore di mercato oggi in forte espansione”.

Sono stati 17 i Comuni premiati in questa occasione, a cui se ne aggiungeranno presto altrettanti in tutta Italia. “Ci fa piacere il crescente interesse intorno alla nostra iniziativa – dice Roberto Bazzano, presidente della Cooperativa Sociale Bandiera Lilla – anche perché al di là del riconoscimento che vuole semplicemente testimoniare quanto è stato fatto finora, la Bandiera Lilla è un impegno, che le Amministrazioni prendono con noi, a migliorare la propria accessibilità. Miglioramento fatto di passi a volte piccoli, a volte grandi, ma costanti, che faremo insieme ai nostri comuni Lilla e a tutti quelli che vorranno migliorare l’accessibilità per consentire a un numero sempre più grande di turisti con diverse disabilità o disagi di fruire delle bellezze d’Italia.”

Bandiera Lilla, infatti, non è solo un riconoscimento assegnato ai comuni italiani che hanno una attenzione superiore alla media verso l’accessibilità turistica, ma è anche formazione gratuita per i tecnici comunali, segnalazione di finanziamenti, scambio di buone pratiche per fare sì che sempre più persone con diverse disabilità possano recarsi in vacanza e muoversi agevolmente nei comuni Bandiera Lilla.

“Purtroppo le disabilità sono tante e talmente diverse che dire che un comune è accessibile – continua Bazzano – di per sé non vuol dire nulla se non si danno informazioni precise su cosa, nel suo territorio, è accessibile e come lo è. Per questo da maggio sarà possibile trovare gratuitamente informazioni sugli spazi e edifici più accessibili dei comuni Bandiera Lilla, informazioni su più livelli di approfondimento a seconda delle esigenze degli utenti. Ogni settimana aggiorneremo le pagine con nuovi spazi e luoghi accessibili e siamo già al lavoro per rendere la consultazione sempre più facile ed immediata.”

E proprio a partire dal mese di maggio, visitando il sito www.bandieralilla.it si troveranno informazioni di dettaglio anche sugli spazi ed edifici pubblici più accessibili di Albissola Marina, per consentire alle persone con disabilità o disagio che vogliono visitare la città, di potersi muovere con maggiore indipendenza sapendo in anticipo dove possono recarsi con più facilità: “Sappiamo che c’è ancor molto da fare e non tutto potrà essere reso accessibile per le caratteristiche del territorio o per vincoli architettonici, ma l’impegno che abbiamo preso con i cittadini e con Bandiera Lilla è quello di proseguire sulla strada del miglioramento, affinché il nostro territorio sia sempre più accessibile ed accogliente per tutti”.