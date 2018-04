Albissola, Mirco Saviozzi:”Gioco, cuore, capacità di soffire, non molleremo un centimetro…”

Albisola Superiore. “In questa squadra nessuno molla di un centimetro, questo gruppo si massacra di fatica, pronto a difendere con unghie e denti ogni centimetro conquistato, consci del fatto che la somma dei centimetri guadagnati, si fa alla fine… e sta a marcare la differenza fra vittoria e sconfitta”.

Il discorso allo spogliatoio di Al Pacino in ‘Ogni maledetta domenica’ calza a pennello per l’Albissola del presidente Mirco Saviozzi.

“Sono molto soddisfatto, vincere oggi sul terreno del Borel non era affatto facile, ma la squadra ha giocato una grande partita e dopo il momentaneo pareggio di Vittori, ha dimostrato di avere grande carattere, andando a prendersi quei tre punti che ci permettono di mantenere il primato in classifica, a due partite dal termine”.

Mirco Saviozzi, che in un brevisimo flash, vede passare davanti ai suoi occhi tutta la storia dell’Albissola, dalla Prima Categoria alla lotta per salire in Lega Pro, è visibilmente emozionato e non fa nulla per nasconderlo.

“A me piace parlare di calcio, mentre le questioni riguardanti ricorsi e controricorsi lasciano il tempo che trovano. Siamo meritatamente in testa e vogliamo restarci sino alla fine; la squadra sa giocare, soffrire, lottare e vincere ed il merito di tutto questo è dei giocatori e di quel grande allenatore che è Fabio Fossati, meritevole, a prescindere di come andrà a finire questo campionato, di allenare tra professionisti. Quello che, assieme al suo staff, è riuscito fare quest’anno, è sensazionale”.