Albissola Marina. Il 5 e 6 maggio 2018, per il settimo anno consecutivo, Albissola Marina subirà la pacifica invasione delle legioni di artisti e appassionati della Nona Arte diventando una delle capitali del fumetto con l’evento “Albissola Comics”.

Anche per questa edizione è confermata la gratuità dell’evento: l’accesso sarà libero per tutti i visitatori, sia per gli eventi strettamente legati al fumetto, sia per tutte le iniziative collaterali. Le gallerie d’arte e i laboratori di ceramica del centro storico, gentilmente messi a disposizione dai proprietari, ospiteranno al loro interno le prestigiose star del fumetto nazionale e internazionale invitate a questa edizione con mostre di disegni originali. Inoltre sarà presente presso il circolo Santa Cecilia e nei gazebo di via Italia una nutrita Artist’s Alley (Il Vicolo degli Artisti) che raggrupperà autori emergenti e professionisti, molti dei quali liguri, pronti a fare sketch per gli appassionati e a promuovere le proprie produzioni.

Foto 2 di 2



Gli ospiti principali saranno le leggende viventi Vittorio Giardino e Ivo Milazzo, la star italiana del mercato francese Barbara Canepa, lo storico sceneggiatore Claudio Nizzi, gli italiani sbarcati in America Matteo Buffagni e Andrea “Red” Mutti, i disneyani Andrea Freccero, Alessia Martusciello, Stefano Zanchi e Renata Castellani, i disegnatori di TEX Stefano Biglia, Michele Rubini e Stefano Andreucci, le matite di Diabolik Giorgio Montorio e Giuseppe Di Bernardo, l’autore satirico Tuono Pettinato, i bonelliani Lola Airaghi, Claudio Chiaverotti e Giovanni Talami (questi ultimi ormai ospiti fissi), e gli autoriali Roberto Bonadimani, Cesare Reggiani e Ferruccio Giromini. Una selezione di questi ospiti ha inoltre realizzato, come ogni anno, delle stampe a tiratura limitata (solo 100 copie), che verranno distribuite e autografate gratuitamente in apposite sessioni di dediche.

Le conferenze, da quest’anno, saranno ospitate nella sala congressi dell’Ostello di Via Italia. Tra le iniziative collaterali ad Albissola Comics ci saranno: per il secondo anno consecutivo, domenica 6 maggio, la sfilata e il concorso dedicati al mondo dei cosplay dal titolo “Cosplay on the Beach” organizzato da Moguwork; e Piazza Vittorio Veneto sarà la sede dello spettacolare evento “StreetComics- StreetFood” con una ventina di mezzi storici convertiti in cucine mobili (tra gli altri la postazione della birra Baladin) permetteranno a tutti i buongustai, appassionati e non di fumetti, di assaggiare innumerevoli piatti della tradizione italiana: dall’hamburger di fassona piemontese al lampredotto toscano, dallo gnocco fritto emiliano fino a una strepitosa serie di birre artigianali Made in Italy; Albissola Comics + Savona Vinile II edizione: anche gli appassionati di musica e di vinili potranno sbizzarrirsi andando a caccia dei loro dischi preferiti; come di consuetudine per il fine settimana di Albissola Comics si ergerà ancora il villaggio medievale allestito sotto gli alberi del Parco Pubblico Puccio a cura de Gli Aleramici; sabato 5 maggio alle 20:30 in Piazza Vittorio si terrà il Video Concerto del gruppo DA CAPTAIN TRIPS con la proiezione dei disegni di Roberto Bonadimani autore della cover dell’ultimo album della band che è in concorso come miglior copertina artistica dell’anno; domenica 6 maggio, sempre alle 20:30 e sempre in piazza Vittorio ci sarà il concerto dei BLUE YOUNG MONKEYS un gruppo di 9 elementi specializzati in cover adattate in stile reggae di brani famosi; sabato 6 maggio, alle 20:30, si svolgerà la Cena con gli autori, aperta ai primi 50 appassionati che si prenoteranno e potranno così trascorrere la serata in compagnia dei loro artisti preferiti.

Presso il Muda, in via dell’Oratorio, saranno inoltre allestite le mostre “Il Libraio di Praga” di Vittorio Giardino e “70 anni di Tex” con gli originali di Ivo Milazzo, Stefano Biglia, Michele Rubini e Stefano Andreucci. “55 anni avventurosamente” è la mostra dedicata a Eva Kant, comprimaria e fiamma di Diabolik, negli spazi dell’Antica Fornace Alba Docilia in via Grosso. “90 anni di Topolino” sarà ospitata al centro culturale Balestrini di via Isola con gli originali di Freccero, Martusciello, Castellani e Zanchi. Barbera Canepa esporrà al Circolo Eleuteros. Infine al Circolo degli Artisti potranno essere ammirate le opere di Tuono Pettinato e Francesco Natali.