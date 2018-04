Albisola Superiore. “Il consiglio straordinario di Albisola Superiore di ieri si è concluso in maniera per me positiva, con l’impegno della maggioranza ad approvare la mozione delle opposizioni congiunte”. Lo annuncia Franco Tessore, consigliere del gruppo misto, il giorno dopo il consiglio comunale straordinario convocato dopo le recenti tragedie sull’Aurelia, con gli investimenti mortali (la 77enne Ilvana il 13 aprile e l’81enne Miranda Galassi tre giorni dopo) che hanno riportato al centro del dibattito politico il tema del traffico sull’unica arteria viaria attualmente esistente oltre alla A10.

IL CONSIGLIO STRAORDINARIO IN DIRETTA



Durante il consiglio, “allargato” ai rappresentanti dei Comuni di Savona, Albissola Marina, Celle Ligure e Varazze e ai rappresentanti savonesi in Regione e in Parlamento (erano presenti Angelo Vaccarezza, Andrea Melis, Luigi De Vincenzi, Paolo Ripamonti e Sara Foscolo), le minoranze hanno presentato una mozione che chiedeva al sindaco Orsi e alla giunta tre impegni. Mentre il terzo (l’effettivo impegno a promuovere la creazione del casello di Albamare) è stato stralciato, i primi due sono stati accolti dalla maggioranza: il Comune di Albisola si è così impegnato a prendere contatto con Arpal per rilevare in modo continuativo tutti gli inquinanti nell’incrocio tra corso Mazzini e corso Ferrari e, nel caso di superamento dei limiti di legge, ad emettere un’ordinanza che dirotti tutti i pullman turistici diretti in porto sul casello di Savona e inibisca l’uscita al casello di Albisola di tutti i mezzi pesanti sopra le 7,5 tonnellate.

“Nel corso della commissione consiliare – annuncia Tessore – avremo modo di analizzare la questione del ribaltamento del nostro casello autostradale e quindi di integrare la mozione con un apposito punto in tal senso. In ogni caso nel prossimo consiglio comunale la mozione in argomento verrà approvata e votata sicuramente per i primi 2 punti”.

“Un risultato di cui sono orgoglioso – commenta il consigliere di minoranza – perchè vede finalmente accolta una richiesta che il gruppo consiliare ‘Tu per Albisola con Tessore Giovanni Sindaco’ formula fin dal 2009, ed un riconoscimento della validità della battaglia condotta per 5 anni nell’interesse della cittadinanza albisolese dal nostro capogruppo di allora, il dott. Giovanni Tessore”.