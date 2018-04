Albisola Superiore. L’arrivo della primavera segna l’avanzare della stagione agonistica. Arrivati a questo punto si avvicinano le finali dei vari campionati sia degli atleti senior ma soprattutto tutte le categorie under che, nella società albisolese, rivestono sempre grande importanza.

Proprio le due Under 14 dell’Albisola, la maschile e la femminile, sono protagoniste dei rispettivi campionati territoriali di categoria. Le ragazze hanno appena disputato la final four, mentre i maschietti hanno conquistato il pass per la finale territoriale e soprattutto l’accesso alla fase regionale.

Partiamo dalle signorine che, domenica scorsa a Sanremo, hanno preso parte alla final four con Albenga, Finale e Sanremo. La semifinale ha visto le albisolesi scontrarsi con l’Albenga, una delle formazioni più forti della categoria. La sconfitta per 3-2 (16 a 14 al quinto set) racconta di una gara combattuta colpo su colpo, giocata punto a punto che ha visto le gialloblù giocarsela alla pari contro la formazione che, poche ore dopo, si sarebbe laureata campione territoriale. Per le ragazze dell’Albisola era la prima esperienza di questo genere, con due partite di questo tasso tecnico e di questa importanza in così breve tempo; si sono comportate alla grande, dirette benissimo dai tecnici Deborah Zucca e Marco Andreani che, passo dopo passo, hanno portato le loro giocatrici a giocarsi il titolo. Persa la semifinale, smaltita la delusione, nessuno si è perso d’animo e nel pomeriggio hanno superato 3-1 il Sanremo raggiungendo così il terzo posto finale.

Se le femminucce si sono fermate al terzo posto, ancora meglio hanno fatto i maschietti che, con una giornata di anticipo, hanno conquistato matematicamente il secondo posto nel girone. Questo risultato li ha portati a qualificarsi per la finale territoriale e soprattutto ha permesso di staccare il pass per la fase regionale.

Un risultato ottimo in vista della finale che si svolgerà lunedì 23 aprile contro il Finale, ma che sarà il preludio alla fase regionale che vedrà gli albisolesi andare a confrontarsi con il meglio della pallavolo giovanile ligure. Anche in questo caso va dato onore ai due coach, Alessandro Assalino ben coadiuvato da Fabrizio Turco; anch’essi, come i colleghi della femminile, hanno potuto vedere giorno dopo giorno i progressi dei ragazzi che, allenamento dopo allenamento, sono riusciti a crescere sia come gruppo che come individualità. Ma se ora la finale è conquistata e i regionali anche è tempo di allenamenti ancora più duri in vista dei prossimi impegni che saranno sicuramente più duri ma che potrebbero portare enormi soddisfazioni.