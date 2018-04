Su Albisola Superiore sventola la Bandiera Lilla

Albisola Superiore. Il 20 aprile a Bologna presso il Salone Exposanità la città di Albisola Superiore riceverà la Bandiera Lilla, un riconoscimento attribuito ai Comuni particolarmente attenti al turismo accessibile. A partire dal mese di maggio visitando il sito www.bandieralilla.it sarà possibile trovare informazioni dettagliate sugli spazi e gli edifici pubblici più accessibili di Albisola per consentire alle persone con disabilità o disagi di potersi muovere con maggiore indipendenza conoscendo in anticipo i luoghi maggiormente accessibili.

Il riconoscimento è rilasciato dalla Cooperativa Bandiera Lilla dopo aver superato con successo tutte le fasi del processo di valutazione. Bandiera Lilla, infatti, premia i Comuni che hanno lavorato e stanno lavorando per migliorare l’accessibilità per diversi tipi di disabilità o disagio e riceverla per Albisola Superiore significa vedere riconosciuto un lavoro svolto non solo per i turisti, ma anche e soprattutto per i cittadini.

Commenta l’Assessore al Turismo Luca Ottonello: “Sappiamo che c’è ancora molto da fare e non tutto potrà essere reso accessibile per le caratteristiche del territorio o per vincoli architettonici, ma l’impegno che abbiamo preso con i cittadini e con Bandiera Lilla è quello di proseguire sulla strada del miglioramento, affinché il nostro territorio sia sempre più accessibile ed accogliente per tutti”.