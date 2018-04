Albisola Superiore. “Alice Cuvato è stata ritrovata”. Ad annunciarlo, ancora tramite un post Facebook, è Ivan Cuvato, il padre della 23enne modella di cui si erano perse le tracce nella notte tra martedì e mercoledì scorsi.

Foto 2 di 2



“Alice sta bene ed è in ospedale per accertamenti – scrive il padre sulla propria pagina – Grazie a tutti per l’interesse”.

Si è conclusa dunque nel migliore dei modi la vicenda della giovane, originaria di Albisola Superiore, che nelle ultime ore ha tento con il fiato sospeso l’intera comunità albisolese e non solo.

La vicenda era stata anche al centro della puntata di “Chi l’ha visto?” andata in onda ieri sera.