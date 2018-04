Albisola, Nuova Rotta scrive al sindaco: “La palestra La Massa da ristrutturare”

Albisola Superiore. Sono gli spogliatoi della palestra “La Massa” l’oggetto della lettera aperta che il rappresentante del gruppo “Nuova Rotta per Albisola Superiore” Ivan Bertoli ha inviato all’amministrazione del sindaco Franco Orsi.

La lettera fa seguito ad alcune “segnalazioni verbali da parte dei genitori dei bambini fruitori della palestra” e chiede conto dello “stato di manutenzione e alla pulizia degli spogliatoi”. Diversi i problemi riscontrati: “Le grondaie scaricano in direzione dei passaggi pedonali delle persone. Negli spogliatoi gli appendini rotti sono stati riparati alla bell’e meglio ma restano pericolosi per i bambini. Alcune sedie sono rotte e quindi pericolose per i bambini”.

“Inoltre, sono presenti infiltrazioni d’acqua dal tetto e in più punti il controsoffitto risulta ammalorato con probabile rischio di distacco. Infine, vi è una forte carenza di pulizia nelle docce, wc e lavabi”.

Bertoli ritiene sia “doveroso nei confronti dei bambini quali primari fruitori della struttura che, il comune intervenga con interventi di manutenzione straordinaria, ridando ai gestori un impianto almeno sufficientemente pulito e sicuro. Qualora questo non possa essere fatto il gruppo ‘Nuova Rotta per Albisola Superiore’ insieme a alcune mamme siamo disposti a ripristinare gli standard minimi di pulizia e igiene primari”.