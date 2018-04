Albisola S. Nelle sue mani il legno riprendeva vita. Vecchie tavole, pallets e botti venivano trasformati in oggetti per la casa e complementi d’arredo. Adesso però l’attività di “riciclo artistico” di Luca Sirello, che aveva aperto ad Albisola Superiore il laboratorio “18.8” in via della Rovere 86, si prende una pasusa.

Per questo per la giornata di oggi è stato organizzato un “desbarassu” dei pezzi rimasti: lampade a forma di cane, di pesce, di scarpa, cravatte in legno, tavolini e mobili molto molto originali, borse in legno brevettate e molto altro. Quasi tutto in materiale di recupero.

Chi avesse piacere di acquistare uno dei lavori di Luca Sirello potrà quindi fargli visita nel suo laboratorio dove potrà vedere i pezzi rimasti.