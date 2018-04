Albisola Superiore. E’ ancora polemica ad Albisola sulla sicurezza di corso Mazzini dopo il tragico investimento mortale nel quale ha perso la vita lvana Giusto, 71 anni, travolta da un camion mentre stava attraversando la strada all’incrocio con corso Ferrari. Questa mattina si sono svolti i funerali della donna.

E per sabato 21 aprile, alle ore 21 e 30, è stato convocato un Consiglio comunale straordinario per le ore 21 e 30 al Palazzetto dello Sport, proprio per discutere sulla sicurezza e la viabilità del tratto stradale finito al centro delle polemiche dopo la morte della donna.

Il consigliere Franco Tessore del gruppo misto, ex candidato sindaco, ricorda che aveva già presentato una mozione nel giugno del 2009 “votata dalle opposizioni congiunte e bocciata dalla giunta Orsi. Sono seguite in corso di mandato altre due mozioni di analogo tenore, puntualmente respinte dalla giunta Orsi e plurime interrogazioni, senza risultato alcuno” aggiunge.

“Abbiamo richiesto inoltre diverse commissioni consiliari, con intervento dei tecnici dell’Arpal. Il sig Sindaco ha poi disatteso l’impegno formalmente assunto di fissare incontro con il presidente pro tempore dell’Autorità portuale (ing. Canavese) apposito incontro per illustrare l’insostenibile situazione albisolese. La documentazione è agli atti di verbali di consiglio e commissioni consiliari”.

“Nel corso di questo mandato il sottoscritto come unico membro del gruppo misto ha presentato nel luglio del 2017 un’altra interrogazione: la risposta del sindaco è stata ancora una volta evasiva e ha rimandato la soluzione dei problemi evidenziati al completamento dell’ Aurelia bis”.

“Ora a quasi 10 anni dalla nostra prima mozione la giunta orsi si accorge che esiste un problema di viabilità in corso Mazzini?” conclude Tessore