Albenga, via libera al progetto “We Family! & Scuola Genitori”

Albenga. È stato presentato questa mattina, nella sala degli Stucchi del Comune di Albenga, alla presenza del sindaco Giorgio Cangiano e dell’assessore ai Servizi sociali Simona Vespo, il nuovo progetto triennale rivolto alle famiglie “We Family! & Scuola genitori”, organizzato dall’associazione “ImmaginaFamiglie” con il contributo e il patrocinio del Comune ed in collaborazione con Scuola Genitori del Cpp (Centro Psicopedagogico per l’educazione e la gestione del conflitto – Piacenza, diretto da Daniele Novara).

Questo progetto si inserisce in “Albenga insieme per tutte le famiglie”: tre iniziative a sostegno e sviluppo delle famiglie: un discorso più ampio che comprende anche i progetti “So-stare nel conflitto”, interventi di prevenzione della violenza nelle coppie e nelle relazioni affettive in genere sia interventi laddove i comportamenti violenti esistano, già realizzato in collaborazione con l’associazione Aied, e “Progetto Maria Pia“, iniziativa sostegno e promozione di adozione e affido familiare realizzato dall’associazione SJAMo.

“Nella mia azione amministrativa ho fin da subito inteso affrontare le varie tematiche inerenti la famiglia in tutti i suoi aspetti e complessità, avendo in mente un disegno e una filosofia con l’intento di offrire loro strumenti e progetti di sostegno”, ha dichiarato con soddisfazione Vespo.

Il nuovo progetto “We Family! & Scuola Genitori” prenderà il via mercoledì 2 maggio, alle 20,30, all’Auditorium San Carlo, con la conferenza/evento “L’equivoco del dialogo con i figli” a cura del pedagogista Daniele Novara, che ha spiegato: “A volte avere l’attenzione dei propri figli sembra un’ardua impresa, sia per i genitori dei più piccoli alle prese con mille domande e con regole da far rispettare, sia con chi a a che fare con gli adolescenti che spesso provocano e rispondono a tono. Imparare a comunicare è fondamentale e non è semplicemente parlare con loro: è una scambio utile che serve a stabilire legami profondi, senza essere invadenti e soffocanti. E ad essere comprensibili e chiari, senza essere rigidi o troppo confidenziali”. L’incontro sarà introdotto dall’assessore Vespo e dal presidente dell’associazione “ImmaginaFamiglie” Monica Maggi.

“We Family! & Scuole Genitori” si svilupperà su tre anni in sinergia con il programma annuale dell’associazione. La proposta triennale prevede, incontri gratuiti e attività di consulenza in convenzione con il Comune: “Scuola Genitori”, incontri con quattro conferenze pubblico in collaborazione con Cpp; “We Family”, progetto gruppo genitori con tredici incontri tematici per massimo 25 genitori

ad incontro condotti da professionisti dell’associazione; apertura di uno sportello di consulenza pedagogica in convenzione con il Comune di Albenga.

Le azioni del progetto rivolte ai genitori sono finalizzate a: imparare ad orientarsi nell’educazione dei figli, per poter affrontare i vari aspetti della vita a partire da riferimenti chiari e sufficienti per “non perdere la bussola”; imparare a riconoscere il codice educativo prevalente che si esercita nella propria funzione educativa; sviluppare competenze e punti di forza nella relazione genitore figlio e genitore – genitore.

Di seguito il calendario completo degli incontri.