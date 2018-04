Albenga, tre nuovi agenti in forza alla polizia municipale. Cangiano: “Orgogliosi di questa scelta”

Albenga. Crescono le file della polizia municipale che, fino ad oggi, poteva contare su 40 elementi, ai quali, a partire dal primo maggio, se ne aggiungeranno altri 3.

Si tratta di tre agenti assunti fino ad oggi solo durante il periodo estivo, a tempo determinato. Ma il Comune di Albenga, su iniziativa del consigliere con delega alla polizia municipale, ha deciso di sfruttare una normativa nazionale che “consente la stabilizzazione degli agenti che, a più riprese, seppur a tempo determinato, hanno ricoperto un ruolo all’interno della polizia municipale”.

“Siamo soddisfatti, – ha dichiarato il sindaco di Albenga Giorgio Cangiano. – Si tratta di un’iniziativa promossa dal consigliere Boscaglia e accolta positivamente all’unanimità da tutta l’amministrazione comunale. Una maggior presenza di agenti tra le file della municipale, che svolge un ruolo fondamentale nella nostra città, permetterà sicuramente di migliorare i servizi e di accrescere la percezione della sicurezza tra i cittadini. Un sacrificio per il Comune, ma doveroso: più si è più si riesce a fare”.

Ma, secondo il primo cittadino, Albenga avrebbe bisogno di una maggior presenza anche delle forze dell’ordine, anche se questo ovviamente non dipende dal Comune.

“Le forze dell’ordine stanno facendo tantissimo: lavorano molto e con grande professionalità, ma i numeri, a mio avviso, non sono ancora sufficienti per far fronte a tutte le difficoltà che si possono venire a creare in un comune grande e complesso come Albenga. L’impegno è già massimo, ma sono i numeri a fare la differenza e una maggior presenza in termini numerici delle forze dell’ordine sul territorio sarebbe sicuramente accolta positivamente” ha concluso Cangiano.