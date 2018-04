Albenga, il sindaco Cangiano incontra i dipendenti Trony: “Al loro fianco in questo momento di incertezza”

Albenga. Questa mattina presso il municipio di Albenga si è tenuto un incontro tra il sindaco della città delle Torri, Giorgio Cangiano, ed i lavoratori del punto-vendita Trony, rimasti senza stipendio a seguito del fallimento della Dps Group, una delle società del gruppo Gre (titolare del marchio Trony) che gestiva i negozi ora chiusi. Insieme a loro Cristiano Ghiglia di Filcams-Cgil.

L’incontro è stato convocato dallo stesso primo cittadino ingauno: “La vertenza Trony ha portata nazionale e purtroppo il nostro Comune non ha ruoli particolari in questa vicenda – spiega Cangiano – Tuttavia, ho voluto incontrare ugualmente i lavoratori per manifestare loro tutta la solidarietà e la vicinanza mia e dell’amministrazione comunale. Queste persone stanno vivendo una situazione preoccupante e devastante: dall’oggi al domani si sono ritrovati senza risorse economiche con le quali far fronte alle spese per le loro famiglie. Non è gusto che persone che hanno sempre lavorato in modo corretto si trovino in queste difficoltà per responsabilità non loro”.

“E’ un momento complicato – ricorda Cangiano – Da un lato questi lavoratori non sono stati licenziati, cosa che fa sperare ci possano essere sviluppi positivi; dall’altro, però, in questa condizione non possono nemmeno beneficiare di quelle forme di sostegno al reddito a cui hanno diritto chi è andato incontro ad una procedura di licenziamento. A tutto questo si aggiunge il fatto di non avere prospettive precise circa il prossimo futuro”.

Dal canto loro, i lavoratori hanno apprezzato molto la disponibilità dell’amministrazione ingauna: “Come Comune non abbiamo molta possibilità di manovra – ribadisce il sindaco – Ma possiamo dare il nostro contributo qualora si presentasse la possibilità di una ricollocazione all’interno di qualche nuova attività o se dovesse subentrare qualche nuova realtà all’interno della sede del punto-vendita. Come detto, la nostra amministrazione comunale non può intervenire in alcun modo, ma vogliamo essere a fianco dei lavoratori in questo momento drammatico”.