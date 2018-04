Albenga, semina il panico in città e davanti all’ospedale: arrestato dai carabinieri

Albenga. Semina il panico in diverse zone della città e, alla fine di una serata turbolenta, viene tratto in arresto dai carabinieri della compagnia di Albenga.

Protagonista della vicenda un marocchino 25enne che, alterato dall’alcol, nella serata di ieri, ha creato non pochi problemi a cittadini, turisti e forze dell’ordine.

Dapprima ha infastidito passanti e automobilisti nei pressi del centro città, costringendo i carabinieri ad un primo intervento. Dopo un colloquio con i militari, un momento di calma apparente, che però è durato molto poco.

Una volta che gli uomini dell’Arma si sono allontanati, ha ripreso la sua attività spostandosi però in direzione autostrada. Una volta giunto all’altezza dell’ospedale il marocchino si è addirittura piazzato in strada, fermando le macchine di passaggio e rallentando il traffico veicolare da e per il casello autostradale.

I carabinieri sono stato così costretti ad intervenire ancora una volta, ma in maniera ben più decisa. All’arrivo della pattuglia, infatti, l’uomo ha letteralmente aggredito i militari, prima a parole, poi con calci e pugni. Ma, grazie anche all’intervento di una seconda pattuglia i supporto è stato ammanettato a terra e arrestato.

Il venticinquenne sarà processato per direttissima questa mattina, nel tribunale di Savona.