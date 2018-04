Albenga protagonista in tv: tappa nella città delle torri per il programma “Buono a Sapersi” con Elisa Isoardi

Albenga. Albenga nuovamente protagonista sulle reti televisive nazionali. Domani, nel corso della trasmissione “Buono a Sapersi”, in onda alle 11.05, su Rai Uno, con Elisa Isoardi si parlerà di rosmarino, pianta aromatica, grande protagonista della cucina italiana e utile contro la cefalea.

Nel corso della puntata non mancherà un collegamento in diretta con l’inviato Ivan Bacchi, direttamente da Albenga, città delle torri, da un’azienda che coltiva e confeziona in vaschetta il rosmarino.

L’agronomo Francesco Tei, poi, illustrerà le caratteristiche del rosmarino e racconterà le curiosità legate agli abbinamenti in cucina. Valentina Galiazzo, nutrizionista, ne descriverà le proprietà benefiche parlando anche dei derivati, come l’olio essenziale. Luigi Alberto Pini, direttore del Centro cefalee dell’Università di Modena, invece, spiegherà come le proprietà rilassanti del rosmarino influiscano positivamente sulla cefalea, soffermandosi sulle cause e sulle cure di questa diffusissima patologia. Riccardo Carnevali, maestro di cucina, realizzerà tre condimenti diversi a base della preziosa pianta. Gli farà eco il maestro di cucina Luca Pappagallo, che proporrà una granita di lamponi e rosmarino.

Infine, spazio anche al “borsino” della spesa, con le quotazioni di Mr. Prezzo, Claudio Guerrini, dai banchi del Mercato “Centrale” di Firenze.